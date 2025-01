Auffälliger Anwohner löst in der Gemeinde Zetel Sorgen aus Stand: 27.01.2025 18:35 Uhr Die Gemeinde Zetel (Landkreis Friesland) ist wegen des Verhaltens eines 51-jährigen Asylbewerbers besorgt. Der Mann soll Kinder und Geschäftsleute in der Gemeinde belästigt haben. Der Polizei sind die Vorfälle bekannt.

Seit zwei Jahren belästige der Mann Menschen in der Gemeinde, sagte Bürgermeister Olaf Oetken (parteilos) dem NDR Niedersachsen. Das Auftreten des 51-Jährigen sei bedrohlich und werde aggressiver. Er stelle Kindern vor Schulen, Kindergärten und Bushaltestellen nach, auch sei er gewalttätig geworden, sagte Oetken. Die Gemeinde fordert die Behörden daher zum Handeln auf. "Wir möchten die relevanten Stellen mit unserem Statement darauf hinweisen, dass aus unserer Sicht ein Gefahrenpotenzial vorliegt", heißt es einer Mitteilung von vergangenem Freitag. Vorwürfe gegen die Polizei oder die Ausländerbehörde erhebt die Gemeinde Zetel nicht. Zuerst hatte die "Nordwest-Zeitung" über den Fall berichtet.

Gemeinde fordert Behörden zum Handeln auf

Die Polizei sei im Zusammenhang mit dem Verhalten des 51-Jährigen bereits eingeschritten, sagte Ole Peuckert, Sprecher der Polizei, dem NDR Niedersachsen. Der Asylbewerber sei mehrfach auffällig geworden - vor allem wegen Hausfriedensbruchs und Diebstahls. Laut Peuckert hat der Mann gegen Hausverbote in einigen Lokalitäten und Geschäften verstoßen.

Mann bislang nicht in psychiatrischer Klinik untergebracht

Nach Einschätzung des Ersten Gemeinderats Bernd Hoinke ist der 51-jährige Asylbewerber offenbar psychisch krank. Eine offizielle Diagnose gibt es laut Polizei bislang nicht. Der zuständige Amtsrichter habe eine Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Klinik bisher abgelehnt, weil er die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt sah, teilte die Polizei mit. Nach Angaben des Landkreises Friesland ist eine Unterbringung gegen den Willen einer Person nur möglich, wenn alle vorherigen Maßnahmen des Sozialpsychiatrischen Dienstes nicht erfolgreich waren und eine Person eine erhebliche Gefahr für sich und andere darstellt, die "nicht mit anderen Mitteln abgewendet werden kann". Genauere Angaben zu dem Fall machte der Landkreis auf Anfrage des NDR Niedersachsen aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht. Das zuständige Amtsgericht war auf Anfrage nicht erreichbar.

AUDIO: Psychotherapeut: "Asylbewerber brauchen mehr therapeutische Hilfe" (5 Min) Psychotherapeut: "Asylbewerber brauchen mehr therapeutische Hilfe" (5 Min)

Polizei: "Wir wollen dem Menschen helfen"

"Ich glaube, der Wunsch von allen ist, dass diesem Menschen geholfen wird," sagte Polizeisprecher Peuckert dem NDR Niedersachsen. Außerdem sollen sich die Bürgerinnen und Bürger in Zetel seinen Angaben zufolge wieder sicher fühlen. "Deswegen gehen wir mit dem Ziel daran, eine dauerhafte Unterbringung zu forcieren." Es habe dazu am Montag erste Gespräche mit dem Landkreis gegeben, sagte Peuckert. Zudem kündigte die Polizei an, die Gemeinde und den Landkreis Friesland zeitnah zu einer Konferenz einzuladen, um den Fall zu besprechen.

Strengerer Umgang mit psychisch kranken Tätern

Die Gefahr, die von potenziellen Tätern mit psychischen Erkrankungen ausgeht, soll künftig besser analysiert werden. Das haben die Innenministerinnen und -minister von Bund und Ländern am Montag in einer Sondersitzung beschlossen. Demnach soll eine bundesweite "Vernetzung der Erkenntnisse zwischen Sicherheits- und Gesundheitsbehörden sowie gegebenenfalls Ausländer- und Waffenbehörden gelingen", heißt es. "Die Polizei muss die Risiken durch solche Personen so früh wie möglich erkennen und eingreifen können", sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Dafür müsse es einen verbesserten Datenaustausch geben. Hintergrund für den Beschluss ist der Messerangriff in Aschaffenburg vergangene Woche. Dabei waren ein zweijähriges Kind und ein 41-Jähriger gestorben, drei weitere Menschen wurden schwer verletzt.

