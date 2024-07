Auf Norderney versackter Bagger mit Spezialkran geborgen Stand: 01.07.2024 15:04 Uhr Ein seit Tagen im Watt eingesunkener Bagger ist am Montag auf der ostfriesischen Insel Norderney geborgen worden. Luftkissen hoben ihn bei Hochwasser an, ein Spezialkran hievte ihn auf eine schwimmende Plattform.

Zahlreiche neugierige Urlauberinnen und Urlauber verfolgten die Bergung am Strand von Norderney. "Einen Bagger herauszuholen, ist schon etwas Besonderes", sagte Norderneys Bürgermeister Frank Ulrichs (SPD). Verantwortlich für die Bergung war der Hafenbetreiber Niedersachsen Ports. Eigentlich sollte das Fahrzeug schon am Donnerstag bei Flut mit Luftkissen aus dem Watt an der Südmole gehoben werden, dieser Versuch scheiterte der Polizei zufolge jedoch. Der Bagger war daraufhin noch weiter in den Sand eingesunken.

Baggerfahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug retten

Der Bagger hatte sich am Mittwochmorgen bei Bauarbeiten an der Böschung der Südmole in Sand und Schlick festgefahren. Er lag laut Polizeiangaben nur etwa hundert Meter von der Fahrrinne der Schiffe entfernt. Den Angaben zufolge konnte sich der Fahrer selbst aus dem Fahrzeug retten. Um zu verhindern, dass Betriebsstoffe auslaufen, hatte das zuständige Bauunternehmen um die Havariestelle an der Südmole Ölsperren verlegt.

