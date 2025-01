Stand: 22.01.2025 15:10 Uhr Auf Entdeckungstour: Kegelrobbe robbt durch in Ritterhude

Eine Kegelrobbe ist in Ritterhude im Landkreis Osterholz-Scharmbeck an Land gegangen und über die Straße gerobbt. Wie die Polizei jetzt mitteilte, bemerkten Passanten den Meeresbewohner am vergangenen Donnerstag in der Nähe der Hamme. Gemeinsam mit dem örtlichen Fischereiverein konnten die Beamten die Robbe einfangen. Sie ließen das Tier in Rücksprache mit der Norddeicher Seehundstation am Flussdreieck von Hamme, Wümme und Weser wieder frei. Es habe sich bei der Robbe um ein Jungtier gehandelt, das gut im Futter gewesen sei und das Geburtsfell bereits abgelegt habe, so die Polizei. Auf die Straße habe das Tier wohl die pure Neugier beim Erkunden der Welt getrieben, hieß es von der Seehundstation Norddeich.

