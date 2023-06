Stand: 11.06.2023 12:56 Uhr Anhänger überladen: 2.000 Kilo Gehwegplatten - Reifen platzt

Sehr ambitioniert ist am Samstag ein Heimwerker aus dem Landkreis Cuxhaven auf die Reise gegangen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der 44-Jährige seinen Anhänger mit 150 Gehwegplatten be- und damit mit 2.000 Kilogramm überladen. Auf der Landstraße zwischen den Ortschaften Sievern und Holssel war ihm deswegen ein Reifen seines Anhängers geplatzt. Auf Anweisung der Polizei musste er vor Ort einen Teil der Platten abladen. Danach - und nach einem Reifenwechsel - durfte er die Fahrt fortsetzen. Gegen den 44-Jährigen wurde nach Auskunft der Polizei ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 12.06.2023 | 06:30 Uhr