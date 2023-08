Stand: 21.08.2023 17:19 Uhr Anhänger rutscht in Graben - 1.000 Liter Milch ausgelaufen

Am Montag ist in Jemgum (Landkreis Leer) ein Anhänger mit einem Milchtank in einen Graben gerutscht - rund 1.000 Liter Milch liefen laut Polizei aus. Den Angaben zufolge konnte ein Großteil der Ladung in einen anderen Tankwagen gepumpt werden. Laut Polizei hatte das Gespann auf der engen Straße ein Auto passieren lassen wollen und dafür am Straßenrand angehalten. Beim Anfahren rutschte der Anhänger in den Graben - wohl weil der Boden durch die Regenfälle der vergangenen Tage aufgeweicht war. Die Straße in Marienchor musste rund vier Stunden gesperrt werden. Die Polizei schätzt den Schaden am Anhänger auf rund 10.000 Euro. Es gab keine Verletzten.

VIDEO: Anhänger abgerutscht: 1.000 Liter Milch fließen in Graben (1 Min)

