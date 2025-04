Stand: 14.04.2025 13:08 Uhr Anhänger an A1 mit Mängeln gestoppt - die Bergung scheitert kurios

Seit Monaten steht ein nicht verkehrssicherer Sattelanhänger auf dem Pendlerparkplatz an der A1 bei Wildeshausen-Nord (Landkreis Oldenburg). Er wurde damals wegen massiver Mängel aus dem Verkehr gezogen, so die Polizei. Nun wollte die verantwortliche Spedition aus Litauen das Fahrzeug endlich abholen - doch der Plan scheiterte am selben Problem. Als die Autobahnpolizei Ahlhorn am Donnerstag eintraf, um eine Sperre an dem abgestellten Anhänger zu entfernen, war dieser bereits auf einen anderen Sattelzug verladen worden. Allerdings fiel auch das neue Transportfahrzeug negativ auf: Bei einer Kontrolle entdeckten die Beamten eine gebrochene Bremsscheibe. Eine genauere Untersuchung durch Sachverständige brachten laut Polizei zehn weitere gravierende Mängel zutage. Der neue Anhänger wurde also erneut als verkehrsunsicher eingestuft. Gegen den Halter wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Erst nach Reparatur der Schäden dürfe der Fahrer seine Fahrt mit dem Fahrzeug fortsetzen, so die Polizei.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Delmenhorst