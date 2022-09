Stand: 12.09.2022 12:56 Uhr Angriff mit Messer: 48-Jähriger wegen Totschlags vor Gericht

Vor dem Landgericht Verden muss sich seit Montag ein 48-Jähriger verantworten. Dem Mann wird Totschlag vorgeworfen. Er soll im März diesen Jahres seine von ihm getrennt lebende Ehefrau während eines Streits mit einem Küchenmesser attackiert haben. Die 43-Jährige starb an Messerstichen in Gesicht und Hals. Der Mann ließ sich am Tatort in Weyhe (Landkreis Diepholz) ohne Widerstand festnehmen. Das Gericht setzte bis Anfang Dezember elf Verhandlungstage an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 12.09.2022 | 06:30 Uhr