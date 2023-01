Alfstedt: Streit um Reste von abgerissenem Windrad-Flügel Stand: 13.01.2023 16:09 Uhr Ein vor Monaten abgebrochenes Rotorblatt einer Windkraftanlage in Alfstedt bei Bremervörde (Landkreis Rotenburg) hat umliegende Felder verschmutzt - und ist immer noch nicht repariert.

Bereits im vergangenen September knickte der Flügel einer Windkraftanlage im Windpark Alfstedt ab. Verletzt wurde niemand. Dann wurde aufgeräumt: Eine Entsorgungsfirma sammelte die Bruchstücke von den Flächen rund um das defekte Windrad auf. Doch offenbar fliegen Fasern von der Bruchstelle weiter durch die Luft und landen auf den umliegenden Feldern und Äckern.

Das abgebrochene Rotorblatt besteht aus einem Plastikgemisch. Auch Carbon sei darin enthalten, bestätigte Till Gießmann, der Sprecher des Projektentwicklers Energiekontor, gegenüber dem NDR. Carbonfasern sind auch als sogenannte fiese Fasern bekannt. Bei einem Brand können sie in die Lunge von Menschen und Tieren eindringen und dort laut Experten der Bundeswehr ähnlich krebserregend wirken wie Asbest.

Landkreis sieht keine Gefahr durch Plastikteile

Der Landkreis Rotenburg/Wümme sieht nach mehreren Ortsbesichtigungen jedoch "keine Gefahr für Leib und Leben". Bei Bedarf werde ein Bodensachverständiger überprüfen, inwieweit die Ackerflächen durch die Trümmerteile belastet worden sein könnten. Vorhandene Gewässer seien nach jetzigem Kenntnisstand nicht betroffen.

Defektes Windrad soll im Februar repariert werden

Übriggebliebene Trümmer werde eine Entsorgungsfirma nun ein weiteres Mal aufsammeln, teilte Energiekontor-Sprecher Till Gießmann mit. Anfang Februar soll mit einem Kran das beschädigte Rotorblatt gegen ein neues ausgetauscht werden. "Wir legen Wert darauf, dass von der Havarie nichts zurückbleibt", erklärte der Sprecher.

Bekommen betroffene Landwirte eine Entschädigung?

Ende Januar will der Projektentwickler die Betroffenen und Bürgerinnen und Bürger in Alfstedt über das weitere Vorgehen informieren. Dabei könnte es auch um Entschädigungszahlungen für betroffene Landwirtinnen und Landwirte gehen, wenn die ihre Äcker wegen der Fasern nicht bestellen könnten. Noch ist allerdings ungeklärt, ob dafür die Firma Energiekontor oder der Rotorhersteller General Electric zuständig ist. Zwei seiner Windkraftanlagen, darunter auch das defekte Windrad, hat Energiekontor an einen dänischen Investor verkauft.

Anwohner wiesen wohl auf beschädigtes Windrad hin

Nach Informationen des NDR hatte der Landkreis Rotenburg/Wümme bis zur vergangenen Woche dem Eigentümer des beschädigten Windrads noch keine verbindliche Frist gesetzt, bis wann die Reinigungsarbeiten in Alfstedt abgeschlossen sein müssen. Zeitungsberichten zufolge hatte ein Anwohner den Projektentwickler Energiekontor bereits im September auf scheppernde Geräusche an dem beschädigten Windrad hingewiesen. Geschehen sei nichts, bis der Rotorflügel abbrach.

