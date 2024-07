Stand: 04.07.2024 16:07 Uhr "Aktenzeichen XY... ungelöst": "Konkrete Hinweise" zu Fall aus Uthlede

Bei der Polizei Cuxhaven sind nach der Ausstrahlung eines Falls aus dem Jahr 2022 in der ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" am Mittwoch diverse Hinweis eingegangen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, seien zum Teil "sehr konkreten Hinweise" darunter, die jetzt durch das Ermittlerteam ausgewertet würden. Bei dem gezeigten Fall handelte es sich um einen schweren Raubüberfall in Uthlede (Landkreis Cuxhaven) im Dezember 2022. Damals war ein unbekannter Täter in das Haus eines älteren Ehepaares eingebrochen. Es war zu einem Streit zwischen dem maskierten Täter und dem Hausbewohner gekommen. Der Unbekannte hatte daraufhin den Mann mit einem Messer verletzt. Der offensichtlich jüngere Mann in Turnschuhen der Marke Nike Air Jordan sprach aktzentfreies Deutsch und flüchtet schließlich unerkannt mit dem Portemonnaie aus der Handtasche der Frau.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.07.2024 | 15:00 Uhr