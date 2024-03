Stand: 15.03.2024 12:07 Uhr Ärzteverband empört: Oldenburger Uni-Medizin ohne Förderung

Der Ärzteverband Marburger Bund kritisiert, dass die European Medical School in Oldenburg nicht im neuen Förderprogramm des Landes Niedersachsen berücksichtigt worden sei. Im neuen Programm für Hochschulen sei der Medizinstandort gar nicht erwähnt worden. Das sei nicht nachvollziehbar: Der Standort leiste einen ebenso entscheidenden Beitrag zur gesundheitlichen Versorgung Niedersachsens wie Hannover und Göttingen. Allerdings habe das Land zugesichert, die Zahl der Medizinstudienplätze in Oldenburg bis 2027 auf 200 zu erhöhen. Das sei zwingend erforderlich und alternativlos, so der Ärzteverband.

