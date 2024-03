Ärger über Personalie: 150 Feuerwehrleute in Nordenham werfen hin Stand: 08.03.2024 08:58 Uhr Die Stadt Nordenham hat derzeit keine einsatzfähige Feuerwehr. Nach einer Sondersitzung des Stadtrates am Mittwoch ist nach Informationen des NDR Niedersachsen fast die komplette Führung der Feuerwehr zurückgetreten.

Am Donnerstag folgten dann 150 der 200 Feuerwehrleute in Nordenham. Damit sind sechs der sieben Ortswehren nicht mehr einsatzbereit. Das berichtet die "Kreiszeitung Wesermarsch". Aktuell ist demnach nur noch die Ortswehr Abbehausen einsatzfähig.

Was ist der Grund für den Rücktritt?

Hintergrund der Rücktritte ist offenbar ein Streit, um eine Person aus der Feuerwehrspitze, wie ein Ratsmitglied der Stadt Nordenham dem NDR Niedersachsen sagte. Diese Person wollte der Stadtbrandmeister demnach in einer nicht-öffentlichen Ratssitzung am Mittwochabend abwählen lassen. So sei der Person vorgeworfen worden, Strukturen innerhalb der Feuerwehr nicht anerkannt und Unwahrheiten verbreitet zu haben. Nach Ansicht des Stadtbrandmeisters sei sie deswegen nicht mehr tragbar. Das Vertrauen sei zerstört. Weitere Details sind derzeit nicht bekannt.

Abwahl scheitert: Feuerwehrführung erklärt sich "dienstunfähig"

Die Abwahl scheiterte jedoch - die nötige Zweidrittel-Mehrheit kam nicht zustande. Daraufhin sind der Stadtbrandmeister und sein Stellvertreter sowie weitere Wehrführer und ihre Stellvertreter zurückgetreten. Der Stadtrat muss diesen personellen Entscheidungen zwar noch zustimmen, die betroffenen Feuerwehrleute erklärten sich jedoch als "dienstunfähig". Als die aktiven Feuerwehrleute in Nordenham am Donnerstag über den Verlauf der Ratssitzung informiert wurden, folgten laut "Kreiszeitung Wesermarsch" weitere 150 Einsatzkräfte dem Rücktritt.

Bei Gefahrensituationen in Nordenham will der Chef der Kreisfeuerwehr ab sofort "Vollalarm" auslösen. Er hofft, dass dann noch genügend Kräfte ausrücken.

