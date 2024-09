Stand: 21.09.2024 16:43 Uhr Acht Verletzte bei Unfall in Wilhelmshaven

Bei einem Verkehrsunfall in Wilhelmshaven sind am Samstagvormittag acht Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Das teilte die Stadt mit. An einer Kreuzung in der Innenstadt waren demnach zwei Autos zusammengestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde einer der Wagen in ein parkendes Fahrzeug geschleudert, das wiederum ein weiteres beschädigte. Die Verletzten kamen ins Krankenhaus. Einzelheiten zu den Verletzten teilte die Stadt nicht mit.

