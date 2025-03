Stand: 03.03.2025 07:02 Uhr Achim: Zeuge rettet Mann aus brennendem Wohnwagen

Bei einem Wohnwagenbrand in Achim im Landkreis Verden ist am späten Sonntagabend ein 61-jähriger Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann aber noch Glück im Unglück: Ein 21-Jähriger hatte das Feuer entdeckt und den Mann aus dem brennenden Wohnwagen gezogen. Er verletzte sich dabei leicht. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch nicht geklärt. Beide Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.03.2025 | 07:30 Uhr