Stand: 08.11.2023 12:51 Uhr Abzocke durch Internetbetrug in Heeslingen

Ein 75-jähriger Mann aus Heeslingen (Landkreis Rotenburg) ist nach Angaben der Polizei Opfer von Betrügern geworden. Der Mann hatte am Sonntagvormittag an seinem Laptop gearbeitet. Plötzlich leuchtete ein Sperrbildschirm auf. Der Mann wurde aufgefordert, eine Hotline mit deutscher Nummer anzurufen. Ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter teilte ihm in gebrochenem Deutsch mit, dass der Computer mit einem Trojaner infiziert sei. Um das Problem zu beheben, sollte der Senior 450 Euro auf ein britisches Konto überweisen. Der 75-Jährige überwies den geforderten Betrag. Der Sohn des Geschädigten machte seinen Vater später darauf aufmerksam, dass er Opfer von Betrügern geworden sei.

