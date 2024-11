Abschiebung von Pflegekräften: Innenministerium widerspricht Heim Stand: 13.11.2024 12:25 Uhr Die von der Leitung eines Pflegeheims in Wilstedt befürchtete Abschiebung von kolumbianischen Pflegekräften steht offenbar nicht kurz bevor. Der Einrichtung hätte damit eigenen Angaben zufolge das Aus gedroht.

"Nach unseren Informationen sind für morgen keine Abschiebungen von kolumbianischen Staatsbürgern aus Niedersachsen geplant", teilte ein Sprecher des niedersächsischen Innenministeriums am Mittwoch mit. Damit widersprach das Ministerium den Darstellungen der Pflegeheimleitung, die sich am Dienstag an die Öffentlichkeit gewandt hatte: Demnach drohte zehn Pflegerinnen und Pfleger aus Kolumbien am Donnerstag die Abschiebung und dem Heim damit das Aus.

Offener Brief an Politik: "Wir werden nicht ruhen"

"Wir waren entsetzt zu erfahren, dass die Menschen, die sich so liebevoll um unsere Angehörigen kümmern, abgeschoben werden sollen", wird Juliane Müller in der schriftlichen Mitteilung des Heims zitiert. Müller sei selbst Pflegekraft, ihre Mutter lebe in dem Heim. "Es ist unbegreiflich, warum die Landesregierung so entscheidet." Angehörige der Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Belegschaft wendeten sich in einem offenen Brief an die Landes- und Bundespolitik. Der Brief ist unter anderem an Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), Innenministerin Nancy Faeser (SPD), Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) adressiert und liegt dem NDR Niedersachsen vor. In dem Schreiben verlangen die Betroffenen, die Abschiebungen auszusetzen. "Wir werden nicht ruhen, bis die Pflegekräfte eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung erhalten", heißt es.

Bewohner könnten in Psychiatrie eingewiesen werden

Sollte das Heim schließen müssen, befürchten die Angehörigen, dass die 48 demenzkranken Bewohnerinnen und Bewohner auf weit entfernte Einrichtungen aufgeteilt werden. Jede gravierende Änderung im Leben eines Demenzkranken sei für ihn ein großes Problem, heißt es in dem Brief weiter. "Möglicherweise müssen sie in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen werden, um Verhaltensauffälligkeiten medikamentös wieder zu regulieren." Da würden die Bewohnerinnen und Bewohner nicht hingehören.

Offener Brief: Asylanträge der Pflegekräfte wurden abgelehnt

Die kolumbianischen Pflegerinnen und Pfleger haben nach Angaben ihres Arbeitgebers Asylanträge gestellt und diese ausreichend begründet. Eine Pflegerin sei beispielsweise vor Schutzgeldforderungen an ihre Familie geflohen. Zudem lebten die Beschäftigten in Mietwohnungen, engagierten sich beruflich und in Vereinen und ihre Kinder gingen zur Schule, teilte das Pflegeheim weiter mit. Allerdings wurden die Asylanträge laut offenem Brief abgelehnt. Nach Angaben des Ministeriumssprechers betrage die Anerkennungsquote von Asylbewerbern aus Kolumbien etwa 0,6 Prozent. Ein sogenannter "Spurwechsel" sei nicht möglich. "Wenn Sie einen Asylantrag stellen und dieser abgelehnt wird, haben Sie nicht die Möglichkeit, in die Fachkräftezuwanderung zu wechseln. Dieser Spurwechsel ist gesetzlich nicht möglich, er ist nicht erlaubt, er ist ausgeschlossen."

Heimleiter rechnet nicht damit, neues Personal zu finden

"Es ist absolut unverständlich, warum Menschen, die so gut integriert sind, hier Steuern zahlen und das Sozialsystem stützen, abgeschoben werden sollen", so Einrichtungsleiter Tino Wohlmacher. Wegen des Pflegenotstands rechne er nicht damit, neues Personal zu finden. Wohlmacher ist der Ansicht, dass seine aus Kolumbien stammenden Pflegekräfte einen "wertvollen Beitrag" für die Gesellschaft leisten. "Die Landesregierung und Bundesminister sind gefordert, hier schnell einzugreifen und zu helfen."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.11.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Pflege