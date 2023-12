Stand: 01.12.2023 14:14 Uhr Abendliches Spektakel: Advent-Fackelschwimmen in Otterndorf

Am Sonnabend erwartet Otterndorf (Landkreis Cuxhaven) wieder mehr als 30 Taucher zum traditionellen Advent-Fackelschwimmen. Die Teilnehmenden ziehen zunächst durch die Stadt - bereits bekleidet mit Neopren-Anzügen und ausgerüstet mit Taucherbrillen, Schnorcheln und Flossen. Der Umzug beginnt um 17.45 Uhr an der Soletherme in Otterndorf und führt dann durch die historische Altstadt. Gegen 18.45 Uhr steigen die Wassersportler an der Baar-Rabe-Brücke in das Flüsschen Medem und entzünden Fackeln. Im Wasser schwimmen die Teilnehmer dann samt Fackeln und bunten Schwimminseln bis zur Goethe-Brücke auf Höhe der Soletherme. In den vergangenen Jahren verfolgten Hunderte Schaulustige das Spektakel.

