AG Seehäfen kritisiert Etatkürzung für NPorts

Die Arbeitsgemeinschaft Niedersächsische Seehäfen (AG Seehäfen) hat das Land für die geplante schlechtere finanzielle Ausstattung der Hafeninfrastrukturgesellschaft NPorts kritisiert. Offenbar soll der Etatposten von derzeit jährlich 40 Millionen Euro ab 2025 um zehn Millionen Euro gekürzt werden. Damit werde der Erhalt der Infrastruktur und in der Folge die Arbeitsfähigkeit von NPorts gefährdet, so ein Sprecher der AG. Durch die Einsparungen werde zudem ein falsches Signal an den Bund gesendet.

