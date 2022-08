Stand: 13.08.2022 17:19 Uhr A27: Unfall bei Tempo 300 - Sportwagenfahrer hat viel Glück

Auf der A27 bei Loxstedt (Landkreis Cuxhaven) ist am Freitagnachmittag ein 24-jähriger Mann mit seinem Sportwagen bei einer Geschwindigkeit von rund 300 Stundenkilometern verunglückt. Das teilte die Polizei Cuxhaven mit. Den Angaben zufolge wollte ein 49-Jähriger in Höhe des Parkplatzes Nesse mit einem Transporter einen Lkw überholen, als der 24-Jährige mit seinem Chevrolet Camaro heranraste. Der junge Mann versuchte vergeblich eine Vollbremsung, konnte sich dann aber zwischen der Mittelschutzplanke und dem Transporter hindurchzwängen. Hierbei entstand lediglich ein leichter Blechschaden an dem Auto. Der Transporter wurde nicht berührt. Verletzt wurde niemand.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.08.2022 | 18:00 Uhr