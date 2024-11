Stand: 05.11.2024 07:57 Uhr A1 zwischen Vechta und Cloppenburg: Sperrung aufgehoben

Die Sperrung auf der Autobahn 1 zwischen Vechta und Cloppenburg in Richtung Bremen ist aufgehoben. Das bestätigte die Autobahnpolizei. Auf der Strecke wurden in der Nacht die Fahrbahnmarkierungen erneuert. In der dortigen Baustelle hatten sich nach Angaben der Autobahn GmbH aufgrund des Wetters an einigen Stellen die gelben Markierungen gelöst. Die Arbeiten dauerten von 20 Uhr am Montagabend bis 5 Uhr am Dienstagmorgen an. Der Verkehr wurde ab Vechta umgeleitet.

