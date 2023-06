A1 bis zum Abend gesperrt: Lkw kollidiert mit Wohnmobil Stand: 05.06.2023 15:03 Uhr Am Montagmorgen ist es auf der Autobahn 1 nahe der Anschlussstelle Wildeshausen-West zu einem tödlichen Unfall gekommen. Die A1 ist Richtung Osnabrück voraussichtlich bis in die Abendstunden gesperrt.

Der Autobahnpolizei Ahlhorn zufolge ereignete sich der Unfall gegen 9.50 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen war der Lastkraftwagen ungebremst auf ein Wohnmobil aufgefahren und hatte dieses in einen weiteren Sattelzug gedrückt. Dabei wurde das Wohnmobil zerstört, der Fahrer und die Beifahrerin wurden eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte den Mann nur noch tot bergen. Die Frau kam nach Angaben eines Sprechers der Autobahnpolizei schwer verletzt einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Man habe ein Trümmerfeld von sehr großen Ausmaßen vorgefunden, so der Polizeisprecher.

Umleitung über das Autobahndreieck Stuhr

Die Autobahn war zwischen Wildeshausen-West und Ahlhorn-Süd stundenlang gesperrt. "Wir haben eine großzügige Umleitung über das Autobahndreieck Stuhr A28/A29 und die Wiederauffahrt Richtung Osnabrück angeregt", sagte der Sprecher. Die Baustelle, an der sich der Stau gebildet hatte, sei "seit Freitag vergangener Woche eingerichtet" gewesen. "Im Rundfunk und in den Navigationssystemen wird ausdrücklich davor gewarnt", so der Beamte. Der Sprecher lobte die übrigen Verkehrsteilnehmer. "Die Rettungsgasse war, für das was wir heute gesehen haben, vorbildlich."

Mutmaßlicher Unfallverursacher in Klinik befragt

Die Unfallursache ist unklar. Der mutmaßliche Unfallverursacher kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Dort hätten Ermittler aus Wildeshausen den Mann zum Unfallhergang befragt. "Wir werten alle digitalen Daten der Sattelzüge aus", sagte der Autobahnpolizeisprecher. Zudem habe man sich durch Zeugenaussagen ein Bild von den Abläufen gemacht.

