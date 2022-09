Stand: 08.09.2022 07:57 Uhr A1 bei Dinklage: Autofahrer rammt Lkw nahezu ungebremst

Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 1 bei Dinklage im Landkreis Vechta auf einen Sattelzug aufgefahren und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der 60-Jährige hatte den Lastwagen offenbar übersehen. Der Lkw musste laut Polizei abbremsen, weil der Verkehr vor ihm ins Stocken geraten war. Der Pkw-Fahrer rammte den Sattelzug nahezu ungebremst, so die Polizei. Der Fahrer wurde in dem Unfallwagen eingeklemmt und musste mit schwerem Gerät von den Rettungskräften geborgen werden. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro.

VIDEO: Mann bei Unfall auf A1 lebensgefährlich verletzt (1 Min)

