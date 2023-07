Stand: 20.07.2023 11:02 Uhr A 1 bei Sittensen: Zwei Lastwagen fahren in Stauende

Zwei Lastwagen sind auf der Autobahn 1 bei Sittensen (Landkreis Rotenburg) in das Ende eines Staus gefahren. Ein 56-jähriger prallte am Mittwochnachmittag nach Polzeiangaben zunächst mit seinem Sattelzug in die am Stauende stehenden Fahrzeuge. Er schob drei davon ineinander. Sekunden später wurde er dann selbst von einem auffahrenden Lastwagen gerammt und in ein weiteres Auto geschoben. Der 56-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Alle sechs beteiligten Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Für die Aufräum- und Reinigungsarbeiten blieb die Autobahn in Richtung Hamburg vier Stunden lang voll gesperrt. Gegen die beiden LKW-Fahrer leiteten die Beamten der Autobahnpolizei ein Verfahren ein.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 20.07.2023 | 13:30 Uhr