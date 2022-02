Stand: 11.02.2022 15:08 Uhr 98 Prozent bei Prüfung an Universität Vechta durchgefallen

Bei einer Klausur in einem Germanistik-Grundkurs an der Universität Vechta sind 98 Prozent der Studierenden durchgefallen. Normalerweise bestehen diesen Test 60 Prozent der Studierenden, heißt es vonseiten der Hochschule. Während einige Studierende zu schwere Aufgaben bemängeln, glaubt die Uni vielmehr, dass viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht ausreichend vorbereitet waren. Fast niemand sei zu den Sprechstunden des Dozenten erschienen. Selbst in der Studierendenvertretung Asta zeigt man sich verwundert über das Abschneiden der Kommilitonen, der Lehrende sei als kooperativ bekannt. Die Uni hat mittlerweile eingelenkt: Die Klausur wurde annulliert und wird noch einmal geschrieben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.02.2022 | 15:00 Uhr