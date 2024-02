Stand: 27.02.2024 10:15 Uhr 90-jähriges Ehepaar stirbt bei schwerem Unfall in Aurich

Ein älteres Ehepaar ist am Montagnachmittag bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nähe der Stadt Aurich ums Leben gekommen. Die 90-jährige Frau erlag ihren Verletzungen am Unfallort, ihr gleichaltriger Ehemann starb später im Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Unfall ereignete sich auf der Landesstraße 34 zwischen Brockzetel und Ardorf. Laut Polizei war ein 29-jähriger Mann mit einem Transporter in Fahrtrichtung Wittmund unterwegs. Er geriet auf die Gegenfahrbahn - warum ist noch nicht geklärt. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Auto des Paares. Der 29-jährige Transporterfahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Landesstraße 34 bei Aurich war für mehrere Stunden gesperrt.

