Stand: 07.10.2022 06:37 Uhr 85-Jähriger bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Am Donnerstag ist es in Harpstedt im Landkreis Oldenburg zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Transporter gekommen. Ein 85-jähriger Mann aus Harpstedt ist laut Polizei mit seinem E-Bike über die Straße gefahren, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein 31-jähriger Mann konnte mit seinem Transporter nicht mehr ausweichen. Der Pedelec-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Oldenburger Krankenhaus geflogen.

