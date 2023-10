Stand: 02.10.2023 09:06 Uhr 82-jähriger Pedelec-Fahrer stirbt bei Unfall in Loxstedt

Bei einem schweren Unfall in Loxstedt im Landkreis Cuxhaven ist am Sonntagnachmittag ein E-Bike-Fahrer ums Leben gekommen. Der Mann war laut Polizei auf der Landesstraße 143 in Richtung Nesse unterwegs. Zeugen berichteten, der 82-Jährige habe unvermittelt die Straßenseite gewechselt. Dabei sei er mit dem entgegenkommenden Auto eines 77-jährigen Fahrers zusammengestoßen, der nicht mehr ausweichen konnte. Der Radfahrer erlitt schwerste Verletzungen, denen er noch am Unfallort erlag. Der Autofahrer stand unter Schock.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.10.2023 | 09:30 Uhr