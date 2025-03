Stand: 05.03.2025 13:59 Uhr 81-Jähriger fährt mit Auto in Baugrube und bleibt stecken

Ein 81-Jähriger ist am Mittwochmorgen mit seinem Fahrzeug in der Gemeinde Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) in einer Baugrube stecken geblieben. Zuvor durchbrach der Mann laut der Polizei Oldenburg mit seinem Auto eine Baustellenabsperrung. Bei dem Unfall verletzte sich der Senior am Kopf. Nachdem ihn ein Rettungsdienst noch vor Ort versorgte, wurde er ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr barg das Fahrzeug aus der Baugrube.

