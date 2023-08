Stand: 11.08.2023 14:53 Uhr 77-Jähriger nach Tötungsversuch an Ehefrau festgenommen

Die Polizei hat einen Mann in Delmenhorst festgenommen, der versucht haben soll, seine Ehefrau zu töten. Ersten Erkenntnissen nach soll der 77-Jährige zu Hause versucht haben, die 69-Jährige zu erdrosseln, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Frau konnte ihren Ehemann allerdings abwehren. Sie wurde dabei leicht verletzt. Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus hörten den Angriff am Mittwochabend und wählten den Notruf. Als die Polizei kam, ließ sich der Mann widerstandslos festnehmen. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen. Es wird wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.08.2023 | 15:00 Uhr