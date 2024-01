Stand: 31.01.2024 15:19 Uhr 74-Jähriger plant Tunnel-Marathon - auf einem Tretroller

Ex-Extremsportler Uwe Fiebig aus Debstedt (Landkreis Cuxhaven) will die Marathon-Distanz durch den neuen Bremerhavener Hafentunnel zurücklegen. Dabei lässt sich der 74-Jährige von Arthrose in den Knien nicht aufhalten: Er greift zu einem Tretroller. 26 Mal müsste er den Hafentunnel durchqueren, hat er ausgerechnet. Das will der sportliche Senior in zweieinhalb Stunden schaffen. Vorausgesetzt, die Bremerhavener Behörden geben ihm vor dem Eröffnungsfest am Sonnabend und Sonntag freie Bahn. Fiebig hat in seinem Leben etliche Langstrecken über und unter der Erde zurückgelegt: Vor mehr als 20 Jahren ist er vor der Eröffnung des Wesertunnels einen Marathon durch die Tunnelröhren gelaufen, auch den Elbtunnel-Marathon hat er geschafft und er ist beim Iron-Man auf Hawaii angetreten.

