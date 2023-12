Stand: 19.12.2023 11:06 Uhr Tausende Autofahrer testen neuen Hafentunnel in Bremerhaven

Der Testlauf für Autos und Lastwagen durch den neuen Hafentunnel in Bremerhaven ist erfolgreich verlaufen. Nach Angaben der Stadt fuhren dabei mehr als 3.000 Fahrzeuge durch den 1,8 Kilometer langen Tunnel. Die technische Inbetriebnahme dauerte am Montag etwa vier Stunden. In dieser Zeit war der Tunnel immer wieder geöffnet. 272 Millionen Euro hat der Bau gekostet. Er soll den Hafen in Bremerhaven besser mit der Autobahn 27 verbinden. Ab dem 3. Januar soll dann ein mehrwöchiger Probebetrieb starten, bevor der Tunnel Anfang Februar offiziell eröffnet wird.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 19.12.2023 | 08:30 Uhr