63-Jährige fährt mit Auto gegen Wand - zwei Schwerverletzte

Eine 63-jährige Frau ist am Mittwoch bei einem schweren Verkehrsunfall in Osterholz-Scharmbeck lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam die Autofahrerin zunächst von der Fahrbahn ab und kollidierte mit Pollern am Straßenrand. Anschließend prallte sie mit ihrem Wagen gegen eine Gebäudewand. Eine Fußgängerin habe dem Fahrzeug ausweichen können, so die Polizei. Die 61-jährige Beifahrerin erlitt beim Aufprall demnach schwere Verletzungen. Beide Frauen wurden laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden.

