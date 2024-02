Stand: 12.02.2024 14:59 Uhr 51-Jährige mit Messer schwer verletzt - Sohn festgenommen

In einem Wohnhaus in Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) ist am Montagmorgen eine Frau bei einem Angriff mit einem Messer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittag mitteilte, gilt der Sohn der 51-Jährigen als tatverdächtig. Der 25-Jährige habe über einen Notruf die Polizei alarmiert und konnte laut Polizei widerstandslos festgenommen werden. Die Frau habe schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen erlitten. Weitere Details gab die Polizei noch nicht bekannt. Die Beamten ermitteln nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

