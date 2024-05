40-Tonner fährt auf Schulbus auf: Neun Kinder verletzt in Klinik Stand: 29.05.2024 17:41 Uhr Bei einem Unfall mit einem Schulbus sind im Landkreis Diepholz am Mittwoch neun Kinder leicht verletzt worden. In Kirchweyhe war ein Lastkraftwagen auf den Bus aufgefahren.

Nach Angaben eines Polizeisprechers kamen die verletzten Kinder vorsorglich ins Krankenhaus. Der Beamte sprach von einem "leichten Auffahrunfall". Auch der Lkw-Fahrer und die Schulbusfahrerin wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Warum der Fahrer des 40-Tonners auf den Bus auffuhr, sei noch unklar. Der Schulbus mit 24 Kindern an Bord war auf dem Rückweg von Schulen aus der Gemeinde Weyhe.

"Kinder haben sich vorbildlich verhalten"

Steffen Wohlers von der Feuerwehr Weyhe sagte: "Die Kinder haben sich vorbildlich verhalten, sie saßen ruhig im Bus und wir konnten alle Personen sichern und schauen, wer verletzt ist." Alle unverletzten Kinder wurden vom Rettungsdienst und der Polizei am Sportplatz in Dreye gesammelt und an die Eltern übergeben, teilte die Polizei mit. Der Schulbus konnte demnach trotz Beschädigungen zum Betriebshof gefahren werden. Der Lkw habe abgeschleppt werden müssen. Die Kirchweyher Straße sei mehrere Stunden voll gesperrt gewesen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.05.2024 | 18:00 Uhr