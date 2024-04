Stand: 05.04.2024 12:49 Uhr 39-Jährige in Delmenhorst vergewaltigt? Mann in U-Haft

In Delmenhorst hat die Polizei am Ostermontag einen 34-Jährigen festgenommen, der eine 39 Jahre alte Frau schwer verletzt und vergewaltigt haben soll. Wie die Polizei mitteilte, sollen die beiden am Ostersonntag zu einem Treffen bei der 39-Jährigen verabredet gewesen sein. Als die Frau ihm die Tür öffnete, habe der 34-Jährige sie plötzlich angegriffen und überwältigt. Dabei habe er sie schwer verletzt und anschließend vergewaltigt, so die Polizei. Am Ostermontag meldete die 39-Jährige den Vorfall der Polizei. In der Wohnung der Frau konnten die Beamtinnen und Beamten eigenen Angaben zufolge eindeutige Beweise für den Vorfall entdecken. Der Verdächtige sei daher noch am späten Ostermontag in seiner Wohnung festgenommen worden. Am Dienstag wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Seitdem sitzt der 34-Jährige in Untersuchungshaft.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min