Stand: 09.11.2023 08:40 Uhr 3,23 Promille: Lkw-Fahrer gefährdet Verkehrsteilnehmer

Die Polizei hat am Montag einen betrunkenen Lkw-Fahrer im Saterland (Landkreis Cloppenburg) gestoppt. Wie die Beamten mitteilten, hatten mehrere Verkehrsteilnehmer eine Sattelzugmaschine gemeldet, die im Ortsteil Sedelsberg in Schlangenlinien fuhr, dabei mehrfach die Leitplanke touchierte und in den Gegenverkehr geriet. Entgegenkommende Fahrzeuge hätten stark abbremsen müssen, um nicht mit dem Lkw zusammenzustoßen, so die Polizei. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von 3,23 Promille bei dem 60-Jährigen. Die Beamten stellten Führerschein und Fahrzeugschlüssel sicher, eine Blutprobe wurde entnommen. Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des Lkw-Fahrers geben können, können sich unter der Telefonnummer (04491) 933 90 bei der Polizei melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min