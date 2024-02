Stand: 07.02.2024 16:46 Uhr 31-Jährige schmuggelt Kokain und Heroin in ihrer Vagina

Zöllner haben bei einer 31-jährigen Frau am Bahnhof Weener (Landkreis Leer) rund 145 Gramm Heroin und Kokain sichergestellt. Die Frau hatte nach Angaben des Hauptzollamtes Oldenburg die Drogen aus den Niederlanden mitgebracht. Die 31-Jährige hatte demnach vor einer Woche gegenüber den Zöllnern gestanden, Drogen vaginal eingeführt zu haben, hieß es in einer Pressemitteilung vom Mittwoch. Ihr 51-jähriger Begleiter hatte zuvor zugegeben, in den Niederlanden Drogen konsumiert zu haben. Beide seien getrennt voneinander befragt worden und wirkten bei den Befragungen nervös. Unter ärztlicher Aufsicht schied die Frau im Klinikum Leer nach Angaben eines Sprechers des Hauptzollamtes zwei mit Gummi ummantelte Päckchen aus, in denen sich die Drogen befanden. Diese wurden beschlagnahmt und das Zollfahndungsamt Essen ermittelt.

