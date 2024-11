Stand: 21.11.2024 15:15 Uhr 30 Menschen streiten auf Marktplatz: Polizei sucht Zeugen

Auf dem Marktplatz in Kirchweyhe (Landkreis Diepholz) ist am Mittwochabend eine Gruppe von mindestens 30 jungen Menschen in Streit geraten. Nach Angaben der Polizei bedrohten mehrere Täter einen 21-Jährigen und forderten ihn auf, 500 Euro auszuhändigen. Als der junge Mann sich weigerte, sollen sie ihn geschlagen und ihm diverse Gegenstände weggenommen haben. Dabei habe ein Täter laut Zeugenaussagen mit einer Schusswaffe gedroht. Als die Polizei am Marktplatz ankam, seien die meisten Beteiligten geflüchtet. Die Beamten haben den Angaben nach vier mutmaßliche Täter festgenommen. Bei einem 22-jährigen mutmaßlichen Haupttäter haben die Beamten geraubte Gegenstände, wie ein Handy, eine Geldbörse und einen Fahrzeugschlüssel gefunden.

