Stand: 07.06.2023 16:02 Uhr 25-Jähriger fällt in Nordenham mit Hubsteiger um und stirbt

Bei einem Arbeitsunfall in Nordenham (Landkreis Wesermarsch) ist am Mittwoch ein 25-Jähriger ums Leben gekommen. Laut Polizei war der Mann in der Werkhalle einer Elektrofirma mit Arbeiten auf einem Hubsteiger beschäftigt, als die Plattform aus bisher ungeklärter Ursache umkippte. Der Nordenhamer erlag nach Auskunft der Polizei noch vor Ort seinen schweren Verletzten. Die Polizei und das Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg haben Ermittlungen zum Unfallhergang und der Ursache aufgenommen.

