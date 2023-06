Stand: 05.06.2023 22:22 Uhr 23-Jähriger wird bei Unfall aus Auto herausgeschleudert

Ein 23-Jähriger ist bei einem Unfall in der Nähe von Cuxhaven schwer verletzt worden. Er war am Sonntagabend zwischen Otterndorf und Altenbruch mit einem Pkw von der Straße abgekommen, das Auto prallte gegen einen Baum und der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug herausgeschleudert, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zeugen beobachteten den Unfall und leisteten dem jungen Mann, der nach Angaben der Polizei offenbar keinen Führerschein hat, Erste Hilfe. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten anschließend in ein Krankenhaus. Die Polizei geht anhand der Spuren am Unfallort davon aus, dass überhöhte Geschwindigkeit zu dem Unfall geführt hatte. Ob der 23-Jährige angeschnallt war, sei derzeit nicht klar. Er habe allein in dem Auto gesessen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 06.06.2023 | 06:30 Uhr