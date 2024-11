Stand: 10.11.2024 16:03 Uhr 22-Jährige überschlägt sich mit Auto auf A27 bei Achim

Am Samstagabend hat sich eine 22-jährige Bremerin mit ihrem Fahrzeug auf der Autobahn 27 in Richtung Walsrode überschlagen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte die Frau zwischen Achim und Langwedel offenbar die Geschwindigkeit eines vorausfahrenden Autos überschätzt. Sie sei nach links ausgewichen und dabei ins Schleudern geraten. Anschließend kollidierte ihr Pkw laut Polizei mit einer Betonschutzwand und überschlug sich. Die 22-Jährige und ihr 24 Jahre alter Beifahrer seien leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Tausend Euro.

