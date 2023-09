Stand: 26.09.2023 12:08 Uhr 200.000 Euro Schaden nach Scheunenbrand in Steinau

Bei einem Brand einer Scheune in Steinau (Landkreis Cuxhaven) ist am Montagnachmittag ein Schaden in Höhe von 200.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei wurden durch das Feuer in der Scheune gelagerte Maschinen, Kraftfahrzeuge und Werkzeuge zerstört. Die Anwohner des angrenzenden Wohnhauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Es wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist noch unklar.

