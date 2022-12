19- und 39-Jährige kommen bei Unfall auf A27 ums Leben Stand: 24.12.2022 10:36 Uhr Auf der A27 bei Geestland sind am Freitag bei einem schweren Verkehrsunfall zwei Frauen im Alter von 19 und 39 Jahren ums Leben gekommen. Vier weitere Personen wurden verletzt.

Der Polizei zufolge war gegen 13 Uhr ein Auto aus bislang unbekannter Ursache zwischen den Anschlussstellen Debstedt und Neuenwalde (Landkreis Cuxhaven) auf der Überholspur ins Schleudern geraten. Der Wagen streifte ein weiteres Auto und kollidierte mit der Seitenschutzplanke, bevor er zurückgeschleudert wurde und an der Mittelschutzplanke entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Drei Personen wurden aus dem Fahrzeug herausgeschleudert. Zwei erlitten dabei tödliche Verletzungen, eine weitere Person wurde schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei schwebte sie zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Die drei weiteren Insassen in dem Siebensitzer kamen mit leichten Verletzungen davon. Der Fahrer des touchierten Wagens blieb unverletzt.

A27 in Richtung Cuxhaven seit Freitagabend wieder frei

Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die A27 musste in Richtung Cuxhaven gesperrt werden, die Umleitung führte über die U49. Der Verkehr staute sich am Nachmittag auf einer Länge von bis zu vier Kilometern. Nach Polizeiangaben wurde die Autobahn 27 in Richtung Cuxhaven am frühen Freitagabend wieder freigegeben.

