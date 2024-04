Stand: 21.04.2024 15:55 Uhr 18-jähriger Radfahrer bei Unfall in Jever schwer verletzt

Zwei Fahrradfahrer sind am Samstagabend bei einem Unfall auf einem Supermarkt-Parkplatz in Jever (Landkreis Friesland) verletzt worden, einer davon schwer. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe ein 26-jähriger Autofahrer die beiden 18 und 17 Jahre alten Radfahrer offenbar übersehen, als diese unmittelbar hinter einem Abstellplatz für Einkaufswagen die Fahrbahn überquerten. Der 17-Jährige wurde laut Polizei bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, der 18-Jährige erlitt schwere Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 26-Jährigen ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min