Stand: 02.03.2024 12:34 Uhr 17-jährige Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall in Wingst im Landkreis Cuxhaven ist am Freitagabend eine junge Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wollte die 17-Jährige mit ihrem Motorrad von einem Parkplatz auf die Bundesstraße 73 auffahren. Dabei übersah sie nach ersten Erkenntnissen das Fahrzeug einer 62-jährigen Autofahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die 17-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde leicht verletzt. Die Bundesstraße musste laut Polizei für mehrere Stunden gesperrt werden.

