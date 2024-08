15-Jähriger fährt mit Bus durch Bremen und sammelt Fahrgäste ein Stand: 06.08.2024 11:39 Uhr In der Nacht zu Dienstag hat ein 15-jähriger Junge in Bremen einen Linienbus gestohlen und unwissende Fahrgäste eingesammelt. Offenbar fuhr er auch Schrammen in den Bus. Verletzt wurde aber niemand.

Der Jugendliche hatte am Montagabend einem Busfahrer erzählt, dass er Praktikant des Busunternehmens sei. Laut Polizei überzeugte der 15-Jährige den Busfahrer "mit beeindruckender Detailkenntnis". Er habe sogar den Namen des Chefs gewusst, so ein Sprecher. Daraufhin begleitete der Junge den Fahrer auf seiner Tour. Auch beim Fahrerwechsel sei er als neue Aushilfe vorgestellt worden und im Bus geblieben, so die Polizei. Am Fahrtende verließen Busfahrer und angeblicher Praktikant dann das Fahrzeug. Doch der Jugendliche sei nicht nach Hause gegangen, sondern zum Bus zurückgekehrt und damit losgefahren, so die Polizei.

Nichtsahnende Fahrgäste steigen ein

An einer Haltestelle in der Schlengstraße habe der 15-Jährige ahnungslose Passagiere eingesammelt, so die Polizei. Währenddessen bemerkten die echten Busfahrer den Diebstahl des Fahrzeugs und alarmierten die Polizei. Die stoppte den 15-Jährigen mit seinen Fahrgästen kurz darauf im Stadtteil Sebaldsbrück. Der autistische Junge wurde seinem Vater übergeben. Verletzt wurde niemand. Allerdings hatte der Bus laut Polizei einige Lackschäden und Gestrüpp an seiner Karosserie.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei sucht deshalb nun nach Menschen, die zwischen der Bremer Innenstadt und Sebaldsbrück einen möglichen Unfall mit einem Linienbus beobachtet haben. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer (0421) 36 21 48 50 entgegen.

Weitere Informationen Ungewöhnliches Fluchtfahrzeug: Dieb steigt in Linienbus Der Mann hatte laut Polizei im Designer Outlet Soltau Schuhe gestohlen. Seine Flucht per Bus war nicht erfolgreich. (09.05.2024) mehr

Schlagwörter zu diesem Artikel Leute