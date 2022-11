Stand: 02.11.2022 07:35 Uhr 14-Jährige von Lkw erfasst und lebensgefährlich verletzt

Eine 14-Jährige Radfahrerin ist am Dienstagnachmittag in Wildeshausen von einem Lkw angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Das Mädchen sei auf dem Radweg der Visbeker Straße gefahren und habe an einem Kreisverkehr geradeaus fahren wollen, teilte die Polizei mit. Der Lkw-Fahrer missachtete demnach die Vorfahrt der Schülerin und es kam zum Zusammenstoß. Nach einer ersten notärztlichen Behandlung vor Ort wurde die 14-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Polizei ermittelt.

