Stadttour für blinde Menschen - mit allen Sinnen durch Hannover Stand: 10.05.2025 07:00 Uhr "Sehens"würdigkeiten auch für Nicht-Sehende zugänglich machen: Stefan Kopper bietet in Hannover Touren für blinde und sehbehinderte Touristen an. Das Motto: hören, tasten, riechen.

von Anja Datan-Grajewski

Linda Pröve ertastet ein kleines Modell des Opernhauses in Hannover und lächelt dabei: "Ich bin begeistert!" Die Hannoveranerin ist vor sechs Jahren erblindet. "Seitdem verschwimmen die Gebäude langsam. Es ist jetzt toll, das Gebäude nochmal zu erfahren, zu begreifen. Das Bild, was ich von der Oper habe, hat sich heute noch einmal aktualisiert", sagt sie. Auch Tanja Nietsche aus Bottrop in Nordrhein-Westfalen hat sich heute der kleinen Gruppe angeschlossen. Gerade Modelle zum Tasten helfen ihr als blinder Touristin: "Man hat ja nicht den Überblick wie ein Sehender. Es ist gut, dass man sich einen Überblick ertasten kann und sich dann eine Landkarte im Kopf puzzelt, jedenfalls ist das bei mir so."

Nischenangebot mit besonderen Stadtführungen

Wie hört sich Hannover an? Wie riecht die Stadt? Was lässt sie sich ertasten? Das sind Fragen, die für Stadtführer Stefan Kopper während seiner Tour im Vordergrund stehen. Der 36-Jährige hat selbst eine Sehbehinderung und in der Vergangenheit an vielen Stadtführungen teilgenommen. "Da hieß es dann: 'Guck mal hier, guck mal da'. Da haben wir nichts davon", berichtet er. Und weil es kein passendes Angebot gab, hat er sich selbst zum Stadtführer ausbilden lassen und bietet seit gut drei Jahren inklusive Touren an. Der Hannoveraner arbeitet eigentlich als Bürokaufmann. Geschichte und Geschichten seien sein Hobby, sagt er.

Warum auch Sehende profitieren

Wie viele blinde und sehbehinderte Menschen im Land leben, lässt sich nur schätzen. Eine gute Orientierung bieten die Zahlen der Blinden- und Sehbehindertenstiftung Niedersachsen. Sie geht von rund 9.000 blinden und etwa 50.000 hochgradig oder wesentlich sehbehinderten Personen aus. Jährlich erfahren etwa 3.000 Niedersachsen, dass sie ihre Sehfähigkeit verlieren oder eine gravierende Seheinschränkung erleben. Und das sind vor allem ältere Menschen. Inklusiver Tourismus sei in einer alternden Gesellschaft damit für viele von Belang, sagt Stefan Kopper. "Das ist nicht nur für Menschen mit Behinderung ein Thema, sondern auch für Senioren unserer Stadt."

Warum es (noch) ein spezielles Angebot braucht

Petra Krüger nimmt heute zum ersten Mal an der Stadtführung teil. Sie versucht die Schrift auf der Friedensglocke der Aegidienkirche in der Altstadt zu ertasten - das klappt nur sehr langsam. "Es wäre so einfach, die Informationen auch für Sehbehinderte besser lesbar zu machen", sagt sie. Mit einer Tafel mit Punktschrift etwa oder sprechenden QR-Codes. "Mit dem Smartphone könnte man dann die dann einfach auslesen." Heute bleibt Stadtführer Kopper ihr Wissensvermittler.

Inklusion fehlt im Tourismus

Viele kulturelle Angebote bleiben ohne Unterstützung nur eingeschränkt zugänglich. "Es wäre so einfach, aus einer klassischen eine inklusive Städtetour zu machen", sagt Kopper. Es gehe vor allem darum, Zusammenhänge zu erzählen, mehr zu beschreiben und zu verorten. Die Stadt mit allen Sinnen erleben - und das in möglichst einfacher Sprache. Aber Inklusion sei im Tourismus vielerorts noch nicht angekommen. "Da ist noch viel Luft nach oben", betont der Stadtführer.

Das empfiehlt der Blinden- und Sehbehindertenverband Stadtführerinnen und Stadtführern, um sehbehinderte Menschen gut einzubinden:



Nennen und beschreiben der Dinge, die gezeigt werden.

Die Strecke, die als nächstes zurückgelegt wird, erklären.

Auf Dinge hinweisen, die man berühren, riechen oder anhören kann.

