Mit 35 Jahren finanziell unabhängig? Studentin will es schaffen Stand: 15.01.2025 11:20 Uhr Paulina Teuscher ist Studentin, Wohnungsbesitzerin und Vermieterin. Die 27-Jährige hat sich schon früh mit ihren Finanzen beschäftigt. Dazu will sie auch andere Frauen ermutigen.

von Marie Schiller

Ein dicker Aktenordner liegt auf dem Schreibtisch von Paulina Teuscher. Verträge, Rechnungen, Protokolle. Am Nachmittag steht eine Eigentümerversammlung in ihrem Kalender. Die 27-Jährige ist Studentin und nebenbei auch Investorin. Vier Jahre ist es her, als sie einen Kredit aufgenommen und ihre erste Wohnung gekauft hat. Drei Zimmer, stark sanierungsbedürftig. "Man braucht sehr viel Mut, in jungen Jahren eine Immobilie zu kaufen. Ich habe mich viel informiert. Je mehr Wissen man hat, desto mehr Unsicherheiten verschwinden", erzählt sie. Mittlerweile gehören ihr zwei Mietwohnungen.

Paulina lebt sparsam - und legt ihr Geld an

Bevor sie ein Studium in Lüneburg angefangen hat, hat Paulina Teuscher eine Ausbildung gemacht und im Anschluss Vollzeit gearbeitet. Schon früh hat sie Geld zur Seite gelegt. "Ich habe über die Hälfte meines Nettoeinkommens gespart", sagt die 27-Jährige. Dafür habe sie günstig in einer WG gewohnt, Klamotten second-hand gekauft, kostenlos in der Firma gefrühstückt und sich selbst die Haare geschnitten anstatt zum Frisör zu gehen. "Ich habe gespart, wo es ging und wo es mir nicht so weh getan hat."

Ziel: Finanzielle Unabhängigkeit

Paulina Teuscher will nicht bis zum Ende ihres Berufslebens abhängig sein von ihrem Job und ihrem Gehalt: "Was ist, wenn man krank wird? Was ist wenn einen der Job nicht erfüllt? Oder man sehr unglücklich ist?" Sie hat sich das Ziel gesetzt, mit 35 Jahren finanziell unabhängig zu sein. "Damit ich mein Leben so gestalten kann, wie ich es möchte", erklärt die 27-Jährige. Also hat sie angefangen, sich mit dem Thema "Finanzen" zu beschäftigen - und mit dem Kauf von Immobilien.

Frauen investieren seltener als Männer

Auf Wohnungsbesichtigungen sei sie oft die jüngste Interessentin und eine der wenigen Frauen, erzählt die Studentin. Dass Frauen als Alleininvestorin seltener und später eine Immobilie kaufen als Männer, bestätigt auch der Baufinanzierungsvermittler Interhyp. Dazu kommt: Frauen besitzen laut einer Umfrage des Bundesverbandes deutscher Banken seltener Aktien und andere Wertpapiere als Männer. Deshalb hat die junge Investorin beschlossen, ihren Weg auf Instagram zu teilen - ohne kommerziellen Hintergedanken. "Ich möchte andere Frauen inspirieren, sich auch mit dem Thema zu beschäftigen", so Teuscher.

Finanzen auf Social Media: Reichweite ist nicht Kompetenz

"Als ich damals mit dem Investieren angefangen habe, gab es keine weibliche Investorin in meinem Alter. Mir hat ein Role-Model gefehlt", erzählt die 27-Jährige. Das will sie ändern - ohne Tipps oder Ratschläge zu Finanzthemen zu geben. "Social Media reicht nicht aus, um sich vollumfänglich zu informieren", betont Teuscher. Auch die Verbraucherzentralen beobachten, wie mit Finanzthemen in den Sozialen Medien umgegangen wird. Einerseits könnten Social-Media-Kanäle einen leichten Zugang zu Informationen bieten und einen Austausch in der Community ermöglichen. Andererseits bestehe die Gefahr, dass Werbung nicht transparent gemacht und Reichweite mit Kompetenz verwechselt werde, heißt es.

