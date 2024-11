Fit auf dem Trampolin: Erfolgsrezept für Harzer Sportverein Stand: 04.11.2024 10:36 Uhr Zwei Sportkurse sind beim MTV Brunonia Harlingerode in Bad Harzburg besonders beliebt. Sie haben in den vergangenen Jahren für einen regelrechten Boom bei den Mitgliederzahlen gesorgt.

Betül Özener ist seit einem Jahr Mitglied im MTV Brunonia Harlingerode. Über eine Freundin hat sie vom Sportkurs "Kangoo Jumps" erfahren - und wollte sofort dabei sein. "Es ist eine tolle Truppe. Es ist die Musik, der Beat, die Bewegung, alles, ..." schwärmt sie. Bei diesem Training ziehen die Teilnehmenden Schuhe mit spezieller Federung an. Nach dem Aufwärmen springen sie zu lauter Musik und einer Choreografie von Trainer Christof "Willi" Willert.

Kangoo Jumps ist beliebt

Willert bietet die Kurse gemeinsam mit seiner Frau Kathrin an. Drei Mal die Woche springen und tanzen sie gemeinsam mit den Vereinsmitgliedern zu einer eigens erstellten Musik-Playlist. Für Daniela Krone, eine der Teilnehmerinnen, fühlt es sich mehr nach Spaß als nach Sport an. Alle anderen Sportarten sind eher nichts für die 37-Jährige, sagt sie. Kangoo Jumps trainiere viele Muskeln und sei auch gut für die Ausdauer. "Man verbrennt bis zu 600 Kalorien in einer Stunde, wenn man es richtig macht." so Christof Willert. Der Kurs sei einzigartig in der Region: "Das gibt es hier sonst nirgendwo."

Noch mehr Sprünge: Jumping Fitness

Noch beliebter ist laut Vereinsvorstand Thomas Sollorz das Angebot "Jumping Fitness". Dabei trainieren verschiedene Altersgruppen auf kleinen Trampolinen. Der MTV Brunonia Harlingerode bietet Jumping Fitness für Kinder, Erwachsene und Senioren an. Allein 150 Mitglieder trainieren laut Sollorz diese Sportart. Sie hat in den vergangenen Jahren für steigende Mitgliedszahlen im Verein gesorgt. Insgesamt sind in den vergangenen drei Jahren über 300 Menschen zum MTV Brunonia dazugestoßen. Betrachtet man die letzten sieben Jahre, sind es sogar rund 500 neue Mitglieder. Aktuelle zählt der Verein 835 Mitglieder, so Sollorz.

Mehr Coaches und Geräte

Damit der Verein der hohen Nachfrage gerecht werden kann, brauche es weitere Übungsleiterinnen und Übungsleiter. Christof Willert ist seit 2023 Teil des Vereins und fühlt sich als Trainer sehr wohl. "Wir sind wirklich ein Super-Team. Wir Übungsleiter halten alle zusammen, wir animieren uns gegenseitig, wir helfen uns gegenseitig." Demnächst sollen dann weitere Trainingsgeräte angeschafft werden. Die Trampoline für Jumping Fitness haben den Verein pro Stück 600 Euro gekostet, die Schuhe für Kangoo Jumps schlagen mit 200 Euro je Paar zu Buche. Damit auch Kinder Kangoo Jumps trainieren können, will der Verein auch Sprung-Schuhe in kleinen Schuhgrößen kaufen.

