Stand: 16.12.2023 15:45 Uhr Tausende Euro Schaden: Brand zerstört Vereinsheim in Rotenburg

In Rotenburg (Wümme) ist in der Nacht zu Samstag das Gebäude eines Sportvereins durch einen Brand komplett zerstört worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten Anwohnende das Feuer gegen 2.30 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Vereinsheim schon vollständig in Flammen. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude verhindern, wie es hieß. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 200.000 Euro. Bislang ist unklar, was den Brand ausgelöst hat. Die Ermittlungen dauern an.

